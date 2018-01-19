Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

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Шесть человек погибли в результате аварии с автобусом в Турции 19 января. Во время движения автобус вылетел с трассы и перевернулся, сообщает турецкий портал Haberturk.

Авария произошла на дороге, которая связывает провинции Муш и Бингель. По данным портала, водитель, по всей вероятности, не справился с управлением на заснеженной трассе, и в итоге автобус попал в кювет. Жертвами ДТП стали шесть человек, еще 20 − получили травмы.

Также отмечается, что попавший в аварию автобус принадлежал частной компании и направлялся из региона Хатай в город Муш.