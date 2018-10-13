На Новорижском шоссе произошла крупная авария

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На Новорижском шоссе в сторону Москвы полностью заблокировано движение. Причиной пробки стала крупная авария. Столкнулись грузовик и две легковые машины. В результате аварии два человека госпитализированы. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Московской области.

"На 31 километре автодороги М9 "Балтия" столкнулись три транспортных средства – грузовой автомобиль и легковые Mitsubishi с "Волгой". В результате ДТП два человека получили травмы, они госпитализированы, – сказали в пресс-службе.

На месте ДТП работаю сотрудники оперативных служб. Устанавливаются причины аварии.

"Спасатели приняли участие в ликвидации последствий ДТП в городском округе Красногорск", – сообщили агентству в пресс-службе Главного управления МЧС России по Подмосковью.

Ранее два человека пострадали в ДТП в Солнечногорском районе Подмосковья. На Ленинградском шоссе столкнулись четыре автомобиля и маршрутное такси. В полиции сообщили, что в результате аварии пострадали два человека, которые ехали в легковых автомобилях.