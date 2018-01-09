Один человек пострадал в ДТП с участием автобуса на западе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один человек пострадал в аварии с участием рейсового автобуса, которая произошла на западе столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка ГИБДД, автобус наехал на пешехода у дома № 18 на проспекте Вернадского. "В результате мужчина пострадал, в настоящее время его осматривают врачи скорой помощи", – добавили в ГИБДД.

Уточняется, что пострадавший пешеход получил незначительные травмы, и сейчас медики решают вопрос о его госпитализации.