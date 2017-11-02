Вдова сбитого сотрудника ГИБДД опровергла информацию о выплатах от ФСБ

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Вдова сотрудника ГИБДД Сергея Грачева, погибшего под колесами автомобиля ФСБ на Новом Арбате, опровергла информацию о выплатах.

По словам Екатерины Грачевой, выплаты со стороны МВД и вопрос с урегулированием выдачи квартиры сейчас решается, по линии же ФСБ никаких выплат не было.

"Выплаты со стороны МВД проведены все: страховка, пенсия, пособия и все остальное. Со стороны ФСБ, откуда взялась эта информация, я сказать не могу, я интервью подобного рода не давала. Я ничего не знаю, со мной из этой структуры никто не связывался и не связывается", – цитирует ее телеканал Москва 24.

Ранее сообщалось, что вдова полицейского получит от ФСБ четыре миллиона рублей и трехкомнатную квартиру. Еще два миллиона семье погибшего выплатят по линии МВД.

Кроме того, супруга Грачева до совершеннолетия их двоих сыновей, одному из которых пять, а второму 1,5 года, будет получать пенсию. Пожизненные выплаты назначены и родителям полицейского.

Инцидент произошел 25 сентября на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара. Черный Mercedes с госномером АМР насмерть сбил полицейского, который был на дежурстве. Очевидцы говорят, что скорость автомобиля достигала 140 километров в час.

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