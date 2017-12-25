Посвященный стадионам ЧМ-2018 марочный буклет вышел в почтовое обращение

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Посвященный стадионам чемпионата мира по футболу 2018 года марочный буклет вышел в почтовое обращение, сообщили в пресс-службе ФГУП "Почта России".

"25 декабря в почтовое обращение выходит марочный буклет "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Стадионы". Маркированная продукция выпущена АО "Марка", – цитирует представителей предприятия Агентство "Москва".

Буклет будет состоять из 12 марок. На них будут изображены стадионы, где пройдут матчи мундиаля: "Волгоград Арена", "Екатеринбург Арена", "Ростов Арена", "Казань Арена", "Санкт-Петербург", "Фишт", "Калининград", "Нижний Новгород", "Мордовия Арена", "Самара Арена", "Лужники",

и "Спартак". Номинал марок – 21 рубль, 21,5 рубля, 22 рубля.

Чемпионат мира по футболу Россия примет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. В столице матчи примут стадионы "Лужники" и "Спартак". Столица активно готовится к турниру. В гостиницах проверили уровень цен, врачи начали учить английский язык, а городские структуры подготовили для болельщиков маршруты по городу. Отдельная масштабная работа проведена в городе на транспорте.