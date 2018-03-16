В Москве выпустили памятку для желающих сдавать жилье болельщикам к ЧМ-2018

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Специальную памятку выпустили для желающих сдать жилье в аренду гостям чемпионата мира по футболу — 2018. Документ разместят на информационных стендах в городских социальных учреждениях и в районных управах.

"В преддверии чемпионата мира по футболу в столице ожидается повышенный спрос на аренду жилья. Сейчас туристы активно бронируют гостиницы по всему городу, а свободных номеров в центре на период проведения мундиаля практически не осталось. Многим болельщикам удобнее арендовать квартиру в центре, нежели искать отели в других округах или в Московской области", – рассказал руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В памятке отмечается, что заключая договор с арендатором, принимающая сторона обязана оформить уведомление о прибытии иностранного гражданина. Этот документ вместе с копиями паспортов арендатора и арендодателя, миграционной карты, визы или паспорта болельщика нужно предоставить в отделы по вопросам миграции Главного управления МВД России, если иностранец снял квартиру на срок от суток и более.

После отъезда гостя собственник обязан уплатить налоги. Для этого ему необходимо оформить справку 3-НДФЛ, указав полученные от сделки доходы, и подать ее в местное отделение налоговой.

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы хотят усилить контроль за арендой жилья, чтобы предотвратить незаконное появления хостелов перед чемпионатом мира по футболу. А в январе Ростуризм опубликовал список отелей, завышающих цены на размещение во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

В Москве это "Отель Чайковский", гостиницы "Славянка", "Старый Город", Seven Hills Trubnaya, отели "Ситикомфорт на Китай-городе", "Ситикомфорт на Арбатской", "ЛеонАрт", "Камергерский", отели "ДЕКО", "Петровка 17", "Макс-2", хостел "Наполеон". Стоимость номеров в этих отелях возросла от 14 до 399 процентов от первоначальный стоимости. В частности, отель на Петровке предлагает размещение за 34,8 тысячи рублей при нормативе в 6970 рублей за номер. На сайте Ростуризма представлен перечень отелей с завышенными ценами и в других местах проведения чемпионата.

Кроме того, Роспотребнадзор открыл горячую линию‪ по ‬‪вопросам цен на гостиничные услуги‬. Отелям грозят штрафы за завышение стоимости проживания на время ЧМ. Цены на гостиницы нельзя будет завышать с 15 мая по 15 августа. Сам чемпионат будет проходить с 14 июня по 15 июля.

Матчи чемпионата мира по футболу в России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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