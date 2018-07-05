Столичные власти прорабатывают схему транспортного обеспечения фан-зоны в Тушине

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Схема транспортного обеспечения фан-зоны у стадиона "Спартак" находится на стадии проработки, заявил замглавы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

"С учетом того, что принято решение по организации фан-зоны на "Спартаке", идет детальное обсуждение различных нюансов мероприятия", – цитирует Пронина Агентство "Москва".

По его словам, сейчас обсуждается вопрос работы шаттлов. Есть некоторые ньюансы в связи с тем, что отведенная площадка использовалась для проведения матчей, а не для фан-зоны.

Ранее было принято решение открыть около стадиона "Спартак" вторую фан-зону для болельщиков ЧМ-2018. Она начнет работать 7 июля.