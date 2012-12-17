Врио главного тренера хоккейного ЦСКА назначен Вячеслав Буцаев

Исполняющим обязанности главного тренера хоккейного ЦСКА назначен Вячеслав Буцаев. Помощниками нового наставника стали Василий Тихонов и Евгений Наместников.

Буцаев сменил на этом посту уволенного Валерия Брагина. Под руководством Брагина ЦСКА провел 33 матча, в которых набрал 62 очка и занимает 4 место в Западной конференции КХЛ, сообщает официальный сайт ЦСКА.

Буцаеву уже довелось руководить ЦСКА в прошлом сезоне. Перед стартом плей-офф в отставку был отправлен главный тренер армейцев Юлиус Шуплер и временно исполняющим обязанности наставника "красно-синих" стал Буцаев. Под его руководством ЦСКА уступило санкт-петербургскому СКА.

Кто станет главным тренером ЦСКА - пока неизвестно. По сообщениям СМИ, армейцев может возглавить экс-наставник сборной России Вячеслав Быков.