Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября 2013, 17:45

Спорт

ЦСКА сыграет зимой в объединенном футбольном турнире

Московские армейцы примут участие в товарищеском объединенном турнире, который пройдет этой зимой. Соперниками ЦСКА станут "Зенит", "Металлист" и "Шахтер".

Таким образом, во втором объединенном турнире померятся силами чемпионы и вице-чемпионы России и Украины, сообщает Чемпионат.ком.

Напомним, что первый объединенный турнир состоялся прошедшей зимой. В нем приняли участие "Зенит", "Спартак", киевское "Динамо" и "Шахтер".

В этом году "Спартак" и киевское "Динамо" в турнире не выступят, поскольку заняли места ниже второго в национальных чемпионатах.

ЦСКА объединенный турнир
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика