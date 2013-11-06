ЦСКА сыграет зимой в объединенном футбольном турнире

Московские армейцы примут участие в товарищеском объединенном турнире, который пройдет этой зимой. Соперниками ЦСКА станут "Зенит", "Металлист" и "Шахтер".

Таким образом, во втором объединенном турнире померятся силами чемпионы и вице-чемпионы России и Украины, сообщает Чемпионат.ком.

Напомним, что первый объединенный турнир состоялся прошедшей зимой. В нем приняли участие "Зенит", "Спартак", киевское "Динамо" и "Шахтер".

В этом году "Спартак" и киевское "Динамо" в турнире не выступят, поскольку заняли места ниже второго в национальных чемпионатах.