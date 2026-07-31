В России предложили создать единую систему поддержки народного ВПК

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В России необходимо создать единую систему поддержки малых предприятий и волонтерских мастерских, выпускающих критически важную продукцию для фронта, в том числе беспилотники и маскировочные сети. Предложение озвучил Герой России, член высшего совета партии "Единая Россия" Владислав Головин, слова которого приводит ТАСС.

Небольшие производства, как он отметил, вносят существенный вклад в обеспечение подразделений на передовой, однако их представители часто не знают о существующих мерах поддержки или испытывают трудности при поиске подходящих инструментов. При этом такие предприятия готовы наращивать объемы, модернизировать оборудование, обучать кадры.

Головин отметил, что производителям уже доступны льготные займы, гранты, субсидии, программы обучения и реестры поставщиков. Однако, по его мнению, нужен единый и понятный ресурс, где каждый производитель сможет быстро разобраться и получить нужную поддержку и заказ.

"Нам нужен единый и понятный ресурс, где каждый производитель сможет быстро разобраться и получить нужную поддержку и заказ", – подчеркнул он.

Парламентарий также считает, что поддержка таких предприятий имеет долгосрочное значение: в небольших мастерских могут создаваться технологические решения, востребованные впоследствии в гражданских отраслях. Это позволит укрепить технологический суверенитет страны.

Как заявил Герой России, партия намерена организовать площадку для прямого диалога с представителями народного военно-промышленного комплекса, руководителями малых предприятий и волонтерских производств. Участники обсудят существующие барьеры и предложения по совершенствованию мер поддержки.

"Речь идет не просто о помощи отдельным мастерским, а о создании устойчивой и понятной системы, где каждый небольшой цех становится частью общего дела. Это вклад в безопасность страны и в нашу общую победу и сейчас, и в будущем", – добавил Головин.

Ранее в Курской области завершилась десятидневная гуманитарная миссия московских добровольцев из Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС). В ней участвовали отряды из Московского авиационного института (МАИ), Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), колледжа имени Чуйкова, Дмитровского техникума и Московского городского отделения ВСКС.

Добровольцы занимались ликвидацией последствий непогоды, сортировкой и распределением гуманитарной помощи, а также спасением людей. В одном из эпизодов студенты помогли освободить ребенка, который застрял в игровой конструкции.