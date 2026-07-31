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31 июля, 16:31

Политика

В Госдуме откроют музей подарков Володину

Фото: kremlin.ru

Музей подарков председателю Госдумы Вячеславу Володину откроется в Троекуровых палатах. Об этом сообщил глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на заседании экспертного совета при комитете.

"Подарков стало настолько много, что они у него не помещаются. Поэтому у нас создан специальный музей", – приводит ТАСС слова парламентария.

Ранее Владимир Путин наградил Володина орденом "За доблестный труд". Указом президента РФ председатель Госдумы был отмечен за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Володин поблагодарил Путина за оценку работы нижней палаты парламента. По его словам, Государственная дума стала ощущать себя единым коллективом, ответственным перед страной.

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