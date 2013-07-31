Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля 2013, 20:06

Культура

Посетители ГМИИ им. Пушкина смогут попасть на 5 выставок по 1 билету

В музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 3 и 10 августа будет проходить специальная акция "Пять выставок по одному билету". Если посетить 3 августа выставки "Прерафаэлиты: Викторианский авангард" и "Тициан. Из музеев Италии", то через неделю, 10 августа, можно будет бесплатно осмотреть другие экспозиции, сообщает сайт музея.

Посетители музея получат право на бесплатный вход на выставки "Илларион Голицын (1928-2007). Рисунок, акварель, гравюра", "Лазарь Гадаев. Искурдиада (Мольба). Скульптура" и "Помыслы и Поступки: медали Джейн МакАдам Фрейд".

Для этого им необходимо подойти в кассу музея и обменять купленный 3 августа билет на новый бесплатный.

Сайты по теме


музеи выставки акции культура семейная и молодёжная политика

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика