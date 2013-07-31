Посетители ГМИИ им. Пушкина смогут попасть на 5 выставок по 1 билету

В музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 3 и 10 августа будет проходить специальная акция "Пять выставок по одному билету". Если посетить 3 августа выставки "Прерафаэлиты: Викторианский авангард" и "Тициан. Из музеев Италии", то через неделю, 10 августа, можно будет бесплатно осмотреть другие экспозиции, сообщает сайт музея.

Посетители музея получат право на бесплатный вход на выставки "Илларион Голицын (1928-2007). Рисунок, акварель, гравюра", "Лазарь Гадаев. Искурдиада (Мольба). Скульптура" и "Помыслы и Поступки: медали Джейн МакАдам Фрейд".

Для этого им необходимо подойти в кассу музея и обменять купленный 3 августа билет на новый бесплатный.