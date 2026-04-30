Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 07:54

Политика

Пушилин заявил, что Зеленский приложит все усилия для затягивания конфликта на Украине

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Президент Украины Владимир Зеленский сделает все возможное и невозможное, чтобы затянуть украинский конфликт. Об этом ТАСС заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он не удивлен, что противник запрограммировал беспилотники с искусственным интеллектом "Марсианин" для ударов в том числе по гражданским объектам, поскольку Киев идет на любые преступления в Донбассе с 2014 года.

По словам Пушилина, никакие военные преступления Украины не порицались со стороны мирового, западного сообщества.

"Со стороны неких западных стран это даже наоборот поддерживается", – уточнил он.

Глава ДНР добавил, что в России прорабатываются меры противодействия новым видам дронов и другого оружия, которое появляется у украинских военных.

Ранее американский президент Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным сообщил, что Украина потерпела поражение в военном плане. Он выразил уверенность в скором разрешении конфликта, однако не назвал точных сроков.

Российские войска поразили цеха по производству беспилотников на Украине

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика