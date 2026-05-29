Врач Белоусова рассказала, что во время забега необходимо компенсировать потери жидкости

Во время длительного бега организму необходимо регулярно компенсировать потери жидкости и минеральных веществ, которые выводятся с потом, рассказала врач-эндокринолог медицинской компании "СберЗдоровье" Маргарита Белоусова.

По ее словам, для этого спортсмены используют изотоники – специальные напитки с электролитами, либо солевые таблетки, которые принимают внутрь и запивают водой. Это помогает поддерживать водно-солевой баланс организма и избежать гипонатриемии – снижения уровня натрия в крови.

"Такие средства особенно важны во время длительных дистанций и в жаркую погоду. Потеря более 2–3% массы тела с потом может приводить к снижению выносливости и темпа бега. Своевременное восполнение жидкости и электролитов помогает организму лучше справляться с нагрузкой и снижает риск судорог и перегрева", – отметила врач.

В среднем спортсменам рекомендуется употреблять около 450–750 миллилитров жидкости с электролитами в час небольшими порциями по 100–150 миллилитров каждые 15–30 минут. В жаркую погоду этот объем можно увеличить в 2–3 раза. Стоимость изотоника варьируется от 80 до 174 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. Такой порции хватит на час тренировки или забега.

Отмечается, что, согласно аналитике сервиса доставки "Купер", количество товаров для поддержания энергии и водно-солевого баланса в заказе выросло на 4% по сравнению с 2025 годом. Наибольший спрос фиксируется в Москве и Московской области — 43% всех продаж по стране. В топ также вошли Санкт-Петербург и Новосибирск.

Помимо жидкости, добавила врач, во время физической активности организму требуются углеводы для компенсации затрат энергии. Их концентрированный источник – спортивные гели.

По словам Белоусовой, при нагрузках продолжительностью более 1–2 часов рекомендуется получать от 30 до 90 граммов углеводов в час. На особенно длительных дистанциях эта норма может увеличиваться до 110–120 граммов в час, если желудочно-кишечный тракт хорошо адаптирован к таким объемам, так как высокие дозы углеводов могут вызывать тошноту, вздутие, боли в животе или диарею.

"Необходимо обращать внимание на содержание углеводов и других компонентов в используемом геле, так как их количество в зависимости от производителя может существенно различаться", – пояснила врач.

Во время марафона рекомендуется питаться дробно – небольшими порциями каждые 10–20 минут. Например, можно чередовать глотки изотоника и прием геля, однако следует помнить, что многие изотоники тоже содержат углеводы, поэтому их необходимо учитывать при расчете общего объема питания на дистанции.

"Заменять энергетические гели на дистанции обычной едой, например бананами, сухофруктами или фруктовыми пюре, не рекомендуется. Их употребление во время бега может вызвать нарушения пищеварения – изжогу, тошноту или вздутие", – уточнила Белоусова, добавив, что стратегию питания необходимо заранее отработать на тренировках, чтобы организм постепенно адаптировался к нему еще до старта.

Врач отметила, что у здоровых людей абсолютных противопоказаний к употреблению спортивных гелей, изотоников и солевых таблеток обычно нет. Однако их следует с осторожностью использовать людям с сахарным диабетом, заболеваниями ЖКТ, хронической болезнью почек, тяжелой артериальной гипертензией и другими состояниями, требующими ограничения натрия или простых сахаров.

Кроме того, следует учитывать, что некоторые гели содержат кофеин, а его чрезмерное употребление может провоцировать тахикардию, тревожность, бессонницу или повышение артериального давления. При наличии хронических заболеваний перед началом подготовки к марафону следует проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы предотвратить возможные риски для здоровья.

