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28 января 2013, 15:56

Спорт

Мировой рекорд установили на первенстве Москвы по легкой атлетике

На чемпионате Москвы по легкой атлетике был установлен мировой рекорд. Альбина Чинчикеева пробежала дистанцию 2000 метров с препятствиями с результатом 6.15,19, установив мировой рекорд среди молодых спортсменов до 23 лет.

В прыжках с шестом победила москвичка Ангелина Краснова с результатом 4,55 метра, а на дистанции 60 метров не было равных Виктории Ярушкиной, сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта Москвы.

Во второй день соревнований также было показано немало выдающихся результатов. Елена Котульская установила рекорд сезона в России в забеге на 800 метров, а Григорий Горохов взял высоту 5,40 метра в прыжках с шестом.

В чемпионате приняли участие сильнейшие легкоатлеты столицы, а также спортсмены других регионов России. Вне конкурса выступил известный легкоатлет, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский.

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