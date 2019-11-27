Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября 2019, 18:04

Общество

Водителей предупредили о ледяном дожде и снеге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ночь с 27 на 28 ноября в столице может пройти ледяной дождь и выпасть снег. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"П – предусмотрительность. Синоптики предвидят осадки и гололедицу в эту ночь. Ждем на дорогах проблемы: много ДТП и плохое сцепление", – говорится в Twitter ЦОДД.

В пресс-службе отметили, что в четверг днем в городе будет около 0 градусов, в результате чего на дорогах и тротуарах может образоваться гололедица.

Водителям рекомендуют отказаться от поездок на личном автомобиле. Если все-таки необходимо совершить поездку на транспорте, то в подобных условиях автовладельцам рекомендуется парковаться вдали от деревьев и шатких конструкций, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и дистанцию.

В среду, 27 ноября, в городе установилась облачная погода. Днем температура воздуха была около -1... -3 градуса, ночью температура воздуха может опуститься до -4 градусов. Атмосферное давление установилось на отметке 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность повышенная – около 80-85%.

В пятницу в столицу придет атлантический антициклон, который принесет с собой кратковременное потепление, а в выходные – осадки в виде мокрого снега и гололедицу. Кроме того, будет дуть сильный ветер с резкими порывами до 18 метров в секунду.

В связи с этим водителям напомнили о трех составляющих успеха в снегопад. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию на дорогах. При этом водителям следует быть особенно внимательными при движении по эстакадам, мостам и путепроводам из-за риска образования гололедицы.

"Погода": ветер со скоростью от 3 до 5 метров в секунду будет дуть в столице в среду

Читайте также


общество погода

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика