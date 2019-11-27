Водителей предупредили о ледяном дожде и снеге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ночь с 27 на 28 ноября в столице может пройти ледяной дождь и выпасть снег. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"П – предусмотрительность. Синоптики предвидят осадки и гололедицу в эту ночь. Ждем на дорогах проблемы: много ДТП и плохое сцепление", – говорится в Twitter ЦОДД.

В пресс-службе отметили, что в четверг днем в городе будет около 0 градусов, в результате чего на дорогах и тротуарах может образоваться гололедица.

Водителям рекомендуют отказаться от поездок на личном автомобиле. Если все-таки необходимо совершить поездку на транспорте, то в подобных условиях автовладельцам рекомендуется парковаться вдали от деревьев и шатких конструкций, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и дистанцию.

В среду, 27 ноября, в городе установилась облачная погода. Днем температура воздуха была около -1... -3 градуса, ночью температура воздуха может опуститься до -4 градусов. Атмосферное давление установилось на отметке 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность повышенная – около 80-85%.

В пятницу в столицу придет атлантический антициклон, который принесет с собой кратковременное потепление, а в выходные – осадки в виде мокрого снега и гололедицу. Кроме того, будет дуть сильный ветер с резкими порывами до 18 метров в секунду.

В связи с этим водителям напомнили о трех составляющих успеха в снегопад. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию на дорогах. При этом водителям следует быть особенно внимательными при движении по эстакадам, мостам и путепроводам из-за риска образования гололедицы.

