Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля, 19:21

Политика
Главная / Новости /

Трамп: США больше не будут направлять делегации в Пакистан для переговоров с Ираном

США больше не будут направлять делегации в Пакистан для переговоров с Ираном – Трамп

Фото: ТАСС/EPA/WILL OLIVER

США больше не будут отправлять свои делегации в Пакистан для переговоров с Ираном, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Вместо этого он предложил иранской стороне либо приехать в Вашингтон, либо связаться по телефону.

Также Трамп добавил, что сильно разочарован в НАТО. По его словам, альянс подвел Соединенные Штаты, которые в течение многих лет тратили "триллионы долларов" на его "интересы", тогда как в момент, когда Вашингтону потребовалась помощь, поддержки с его стороны нет.

Трамп подчеркнул, что этот факт, по его мнению, следует помнить.

Ранее Белый дом подготовил рейтинг стран – членов НАТО по уровню их вклада в Альянс. Уточнялось, что США разделили страны на "хорошие" и "плохие". При составлении списка рассматривалась позиция государств по поводу американской политики, в том числе по отношению к Ирану.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика