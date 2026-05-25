Госсекретарь США Рубио посетит Ереван 26 мая

Госсекретарь США Марко Рубио прибудет в Ереван 26 мая. Об этом сообщает RT со ссылкой на МИД Армении.

Дипломат встретится с главой внешнеполитического ведомства страны Араратом Мирзояном. После переговоров они выступят перед прессой.

МИД Армении подчеркнул, что в рамках визита также ожидается подписание двусторонних документов.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян стремится интегрировать страну в Евросоюз, одновременно пытаясь сохранить преимущества членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, указал, что правительство Армении в последнее время предпринимает действия, не отвечающие духу союзнических отношений с Россией. Например, Ереван на регулярной основе присоединятся к позиции Евросоюза в рамках международных дискуссий.

