В гараже москвича обнаружен склад боеприпасов

23 ноября в гараже, расположенном в Новой Москве, были обнаружены боеприпасы и оружие. Мужчина, к которому гараж перешел после смерти жены, заявил, что ни о каких боеприпасах не знал.

Он собирался продать принадлежащее ему имущество. Покупатель, осматривая гараж, обнаружил подозрительные предметы.

"В боксе гаражно-строительного кооператива «Октябрьский», расположенного в поселении Рязановское поселка Знамя Октября, обнаружено большое количество предметов, похожих на оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества", – сообщает ГУ МВД России.

Что именно было обнаружено в гараже определит экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.