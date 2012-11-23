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23 ноября 2012, 23:18

Происшествия

В гараже москвича обнаружен склад боеприпасов

23 ноября в гараже, расположенном в Новой Москве, были обнаружены боеприпасы и оружие. Мужчина, к которому гараж перешел после смерти жены, заявил, что ни о каких боеприпасах не знал.

Он собирался продать принадлежащее ему имущество. Покупатель, осматривая гараж, обнаружил подозрительные предметы.

"В боксе гаражно-строительного кооператива «Октябрьский», расположенного в поселении Рязановское поселка Знамя Октября, обнаружено большое количество предметов, похожих на оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества", – сообщает ГУ МВД России.

Что именно было обнаружено в гараже определит экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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