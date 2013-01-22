В спорткомплексе "На Таганке" прошел окружной турнир по мини-футболу

В физкультурно-оздоровительном комплексе "На Таганке" состоялись окружные соревнования по мини-футболу в рамках спартакиады "Московский двор - спортивный двор". Состязания прошли в трех возрастных категориях, в каждой из них первенствовала команда Тверского района.

В соревнованиях старшей возрастной категории - 1998-1999 годов рождения - все команды были разбиты на две подгруппы, из которых в плей-офф вышло по два коллектива. В полуфинал вышли команды Хамовников, Таганского района, Замоскворечья и Тверского района, сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта города Москвы.

В полуфинале Хамовники уступили команде Тверского района, а коллектив Замоскворечья одолел команду Таганского района. В поединке лидеров сильнее оказались представители Тверского района, а матч за третье место выиграли Хамовники.

В турнире возрастной группы - 2000-2001 годов рождения - также не было равных команде Тверского района. Вторыми стали Хамовники, а на третьем месте расположилась команда "Таганки".

В соревнованиях младшей возрастной группы - 2002-2003 годов рождения - первое место заняли футболисты "Тверского", за ними расположились Хамовники, а третье место заняла команда Замоскворечья.

Команды-призеры наградили кубками и дипломами соответствующих степеней, а участников команд – медалями и дипломами.