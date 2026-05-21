21 мая, 22:43
Глава офиса Зеленского назвал Украину прародительницей Руси
Фото: Getty Images/NurPhoto/Maxym Marusenko (Кирилл Буданов включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) назвал Украину прародительницей Руси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
"Русь – это Украина. Русь – это намного больше. Украина является родиной всего этого", – заявил он.
При этом Буданов также высказал мнение, что именно Украина должна "править" всей Русью.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Украину несостоявшимся государством, перечислив семь признаков. Среди них – зависимость от внешнего финансирования, потеря более 20% территории и более половины населения.
Кроме того, среди признаков он указал утрату значительной части промышленного и аграрного потенциала, а также отсутствие полноценных центральных органов власти.