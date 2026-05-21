21 мая, 22:43

Политика

Глава офиса Зеленского назвал Украину прародительницей Руси

Фото: Getty Images/NurPhoto/Maxym Marusenko (Кирилл Буданов включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) назвал Украину прародительницей Руси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

"Русь – это Украина. Русь – это намного больше. Украина является родиной всего этого", – заявил он.

При этом Буданов также высказал мнение, что именно Украина должна "править" всей Русью.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Украину несостоявшимся государством, перечислив семь признаков. Среди них – зависимость от внешнего финансирования, потеря более 20% территории и более половины населения.

Кроме того, среди признаков он указал утрату значительной части промышленного и аграрного потенциала, а также отсутствие полноценных центральных органов власти.

