21 мая, 12:19

Столичная ГАИ проведет мероприятие "Велокурьер" с 22 по 24 мая

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Мероприятие "Велокурьер" пройдет в Москве с 22 по 24 мая, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, мероприятие направлено на профилактику правонарушений среди лиц, оказывающих услуги доставки. Сотрудники ГАИ попросят курьеров быть внимательными на дороге, а также уважительными по отношению к пешеходам при передвижении по тротуарам.

Кроме того, доставщикам напомнят о важности использования защитной экипировки со световозвращающими элементами, а также о соблюдении требований дорожных знаков и сигналов светофора.

Ранее в столице в ходе рейда "Пешеход" сотрудники ГАИ пресекли свыше 2,1 тысячи нарушений ПДД как водителями, так и пешеходами. В частности, 694 нарушения было зафиксировано со стороны автомобилистов, а 1 407 – со стороны пеших участников движения.

