В Индонезии произошли четыре извержения вулкана Семеру подряд

Фото: AP Photo/Hendra Permana

В индонезийской провинции Восточная Ява произошли четыре извержения вулкана Семеру. Об этом сообщает Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф страны, передает ТАСС.

Извержение сопровождалось выбросом пепла серого цвета, который был заметен на высоте 900 метров над кратером вулкана (4 576 метров над уровнем моря). Он распространяется в сторону запада. Во время еще трех извержений пепел фиксировался на высоте от 4,2 до 4,4 километра.

В центре вулканологии жителям близлежащих районов и туристам запретили приближаться к кратеру в радиусе 5 километров из-за того, что вулкан может выбросить раскаленные камни. Спасатели также сообщили о возможном сходе лавы, а также образовании горячих облаков и селевых потоков вдоль русел близлежащих рек.

Семеру – четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 метров над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява. В общей сложности в стране зафиксировано свыше 500 вулканов, из них действующих – примерно 130.

Ранее вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,5 километра над уровнем моря. По данным ученых, пепловый шлейф протянулся на 30 километров к востоку-юго-востоку от вулкана.

При этом экструзивно-эффузивное извержение исполина не прекращается. Объявлен оранжевый код авиационной опасности для вулкана Шивелуч. Эксперты ожидают возможные пепловые взрывы на вулкане до 12 километров.

