Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 17:46

Шоу-бизнес

Мосгорсуд признал законным заочный арест комика Слепакова

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Семен Слепаков признан в России иноагентом)

Мосгорсуд счел законным заочный арест комика Семена Слепакова (признан в России иногаентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья решил оставить постановление Басманного суда Москвы без изменений, а апелляцию со стороны защиты – без удовлетворения. Рассмотрение дела прошло в закрытом режиме.

В апреле против комика возбудили уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. По данным следствия, Слепаков, находясь за рубежом, публиковал в Сети материалы без пометки о том, что они созданы иностранным агентом.

В том же месяце юмориста заочно арестовали на два месяца. Срок начнет исчисляться с момента передачи Слепакова правоохранителям в случае экстрадиции либо депортации или с момента его задержания на территории РФ.

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика