20 мая, 16:08

Происшествия

Директор сети АЗС в Пятигорске отправлен под домашний арест после взрыва на заправке

Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю

Пятигорский городской суд отправил под домашний арест директора сети АЗС в Пятигорске, на одной из которых произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Взрыв с последующим возгоранием произошел на АЗС, расположенной на улице Ермолова, еще 16 мая. Из-за инцидента также оказались повреждены несколько магазинов, производственные здания, многоквартирный дом.

Огонь охватил площадь до 1 000 квадратных метров. Затем возгорание удалось ликвидировать. В результате ЧП пострадали шесть человек. По предварительной версии, причиной инцидента стало нарушение техники безопасности.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. В рамках расследования следователи задержали 38-летнего директора сети АЗС. Вместе с тем в офисах организации начались выемки и изъятие документации, также назначен ряд экспертиз.

