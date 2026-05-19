19 мая, 13:10

Актриса Юлия Михалкова заявила, что не жалеет об уходе из "Уральских пельменей"

Актриса, телеведущая и писательница Юлия Михалкова не жалеет о своем уходе из шоу "Уральские пельмени" 7 лет назад. Об этом она заявила в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Она отметила, что благодаря участию в проекте получила большой творческий опыт. По словам Михалковой, это были веселые 10 лет, проведенные в дружном коллективе, однако ей захотелось развития. Например, актрисе было интересно поработать над созданием фильмов и написанием сценариев.

При этом Михалкова поддерживает общение с участниками шоу. Недавно она посетила их концерт в Екатеринбурге.

Актриса рассказала, что мечтает выпустить фильм с участием "Уральских пельменей", над чем сейчас и работает вместе со своей командой. По ее словам, сценарий уже почти готов.

Ранее актриса Екатерина Волкова сообщила о том, что ее уволили из Театра комедии. Она уточнила, что причиной стал ее возраст. Тогда ей указали, что в репертуаре больше нет подходящих для нее ролей. Волкова предположила, что такими словами руководство хотело задеть ее.

