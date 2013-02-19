В Новой Москве прошли спортивные соревнования для семейных команд

В Новой Москве состоялись окружные соревнования "Зимние забавы" среди семейных команд округа. В состязаниях принимали участия команды из трех человек: мама, папа и ребенок.

Родители и дети участвовали в эстафетах на льду. Самые активные семейные команды были награждены дипломами, медалями и кубками, сообщает пресс-служба Москомспорта.

В возрастной группе среди детей от 11 до 12 лет первенствовала команда Рязановского поселения. Среди детей 9-10 лет успешнее всех выступила команда Михайло-Ярцевского поселения.

В возрастной группе среди детей от 7 до 8 лет первое место заняла команда Щаповского поселения, а в соревнованиях детей самого младшего возраста лучше всего выступили дети из Михайло-Ярцевского.