Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 19:21

Транспорт

Количество задерживающихся в сообщении с Крымом поездов сократилось до 11

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Количество задерживающихся пассажирских поездов "Таврия" в сообщении с Крымом сократилось до 11. Максимальное время опоздания составляет 10 часов, сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс".

По данным компании, все поезда, следовавшие в Крым с опозданием, прибыли на конечные станции либо вошли в график.

Среди задерживающихся есть поезда отправлением 17 мая: № 028 Симферополь – Москва (опоздание 10 часов), № 180 Евпатория – Санкт-Петербург (7,5 часа), № 008 Севастополь – Санкт-Петербург (8 часов), а также еще 5 составов с опозданием от 3,5 до 6 часов. Отправлением 18 мая задерживаются три поезда: № 098 Симферополь – Москва (1,5 часа), № 184 Севастополь – Мурманск (2 часа) и № 316 Симферополь – Адлер (1 час).

Пассажиров, чьи рейсы задерживаются более чем на 4 часа, обеспечивают питанием и водой. За помощью рекомендовано обращаться к начальнику поезда или проводникам.

Крымский мост перекрывали с 21:05 17 мая до 07:29 18 мая. Изначально в связи с этим задерживались 16 поездов. Позднее их число достигло 18.

Читайте также


транспортрегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика