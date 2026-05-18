Количество задерживающихся в сообщении с Крымом поездов сократилось до 11

Количество задерживающихся пассажирских поездов "Таврия" в сообщении с Крымом сократилось до 11. Максимальное время опоздания составляет 10 часов, сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс".

По данным компании, все поезда, следовавшие в Крым с опозданием, прибыли на конечные станции либо вошли в график.

Среди задерживающихся есть поезда отправлением 17 мая: № 028 Симферополь – Москва (опоздание 10 часов), № 180 Евпатория – Санкт-Петербург (7,5 часа), № 008 Севастополь – Санкт-Петербург (8 часов), а также еще 5 составов с опозданием от 3,5 до 6 часов. Отправлением 18 мая задерживаются три поезда: № 098 Симферополь – Москва (1,5 часа), № 184 Севастополь – Мурманск (2 часа) и № 316 Симферополь – Адлер (1 час).

Пассажиров, чьи рейсы задерживаются более чем на 4 часа, обеспечивают питанием и водой. За помощью рекомендовано обращаться к начальнику поезда или проводникам.

Крымский мост перекрывали с 21:05 17 мая до 07:29 18 мая. Изначально в связи с этим задерживались 16 поездов. Позднее их число достигло 18.

