18 мая, 11:23

Спорт

European Gymnastics рассмотрит снятие ограничений с атлетов РФ до конца недели

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) планирует рассмотреть вопрос о снятии ограничений со спортсменов из России до конца недели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу European Gymnastics.

"Нас только что проинформировали о решении (Международной федерации гимнастики. – Прим. ред.) World Gymnastics, на этой неделе состоится заседание исполнительного комитета, чтобы обсудить это", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что исполком федерации снял ограничения с российских спортсменов, допустив их до турниров с флагом и гимном. Уточняется, что решение распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

По словам президента Федерации гимнастики России Олега Белозерова, решение вернуть российским атлетам право выступать с национальной символикой является важным шагом к укреплению мирового гимнастического сообщества.

