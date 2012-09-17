Иностранцы стали чаще приезжать в Москву

Въездной поток иностранцев в Москву в первом полугодии этого года увеличился на 18,5 процентов. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Сергей Шпилько.

"В этом году в первом полугодии турпоток иностранцев в Москву увеличился на 18,5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - приводит ИТАР-ТАСС слова Шпилько. По его словам, в этом году через московские авиаузлы зафиксировано 2,477 миллиона международных прибытий.

По словам Шпилько, до конца года "комитет рассчитывает довести этот показатель до 5 млн прибытий и 5 млн бронирований в столичных гостиницах".

Глава комитета считает, что "росту въездных турпотоков способствовало, в частности, то, что цены на услуги в московских гостиницах, вопреки сложившимся мифам, последние два года оставались стабильными, вполне конкурентоспособными".

По данным, которые привел Шпилько, "загрузка городских гостиниц в 2012 году увеличилась на 3 процента, что является неплохим показателем". Кроме того, как считают в столичном комитете по туризму и гостиничному хозяйству, стабильность цен на услуги размещения во многом обусловлено конкуренцией со стороны новых отелей.

По данным Комитета, если в 2011 году гостиничный номерной фонд столицы увеличился на 736 номеров, то в 2012 году уже введены 4 отеля на 616 номеров. Всего же в течение этого года планируется ввод, как минимум, 1200 номеров. Всего же до 2025 года в Москве планируется построить более 350 гостиниц.