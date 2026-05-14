Володин: письмо жены актера Дмитрия Назарова в Госдуму не поступало

Письмо от жены актера Дмитрия Назарова Ольги Васильевой с просьбой простить их семью и разрешить вернуться в Россию в нижнюю палату парламента пока не поступало. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Я, во-первых, письмо не видел. Оно пока еще к нам не поступило", – отреагировал он.

Володин также высказался о релокантах. По его словам, те, кто уезжал по работе или на отдых, всегда могут вернуться без опасений. Иначе обстоит дело с теми, кто оскорблял защитников России и наносил вред стране, помогая враждебным государствам и финансируя Вооруженные силы Украины (ВСУ).

По его словам, их неизбежно ждет судебное разбирательство. Володин заверил, что правоохранительные органы не оставят без внимания возвращение подобных лиц.

О том, что супруга Назарова обратилась в ГД, СМИ сообщили 14 мая. Утверждалось, что в письме Васильева признала, что медицина во Франции хуже российской, а тоска по работе и Родине ухудшает их самочувствие. Также она опровергла, что вместе с мужем поддерживала Киев, попросив не причислять ее семью к оппозиции.

Назаров известен широкой публике по роли шефа Виктора Баринова в сериале "Кухня". В январе 2023 года его вместе с женой уволили из МХТ имени А. П. Чехова. Сейчас актер живет во Франции. Он неоднократно критиковал специальную военную операцию, а также сделал неоднозначное заявление о теракте в "Крокус Сити Холле", после чего его призвали лишить звания народного артиста.