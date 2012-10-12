12 октября 2012, 19:35Происшествия
За взятку эксперт-сексолог сделал "правильное" заключение педофилу
Следствие предъявило обвинение эксперту, который обещал за вознаграждение сделать "правильное" заключение подозреваемому в педофилии, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Москве.
По версии следствия, эксперт-сексолог Михаил Клюшин, который работал в научном центре имени В.Р. Сербского, был включен в комиссию, которая проводила дополнительную судебную комплексную экспертизу подозреваемому по уголовному делу о педофилии. Клюшин получил от него взятку в размере 40 тысяч рублей за "правильное" заключение.
"За незаконное вознаграждение М. Калюшин обещал подозреваемому сделать в заключении комиссии отметку об отсутствии у него признаков педофилии", - сообщает пресс-служба.
Эксперт был задержан. Расследование продолжается.
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