Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября 2012, 14:25

Город

В ВАО меняются маршруты движения трамваев в выходные дни

С 15 сентября по выходным дням меняются маршруты трамваев на востоке Москвы. Изменения коснутся маршрутов №№ 2, 4, 7, 29, 33, 46, следующих по Миллионной улице.

Как сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс", движение по выходным дням будет перекрыто в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей.
Трамваи будут следовать по следующим маршрутам:

№ 4: станция метро "Семеновская" – станция метро "Преображенская площадь" – станция метро "Улица Подбельского" – Богородское.

№ 7: от Ростокинского проезда вместо станции метро "Улица Подбельского" пропускается по улице Бориса Галушкина до 1-го Сельскохозяйственного проезда.

№ 33: от остановки "Храм" вместо станции метро "Улица Подбельского" пропускается по улице Богатырский Мост, Большой Ширяевской улице, Большой Оленьей улице, Оленьему Валу до Сокольнической заставы (станция метро "Сокольники"). Режим работы маршрута – с 5.30 до 24.00.

№ 46: от станции метро "Преображенская площадь" вместо Краснобогатырской улицы направится по Большой Черкизовской улице, Халтуринской улице к станции метро "Улица Подбельского", далее своим маршрутом до Богородского.

Маршрут трамвая № 2 отменяется с передачей вагонов на маршрут № 29, режим работы которого будет таким же.

ВАО Мосгортранс наземный транспорт трамваи маршруты

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика