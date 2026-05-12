Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 19:12

Культура

Лещенко осудил лозунговость в современных патриотических песнях

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Народный артист России Лев Лещенко осудил лозунговость и спекуляции, которые, по его мнению, часто встречаются в современных патриотических композициях.

"Я больше всего боюсь лозунгов и таких примеров, которые ничего из себя не представляют. Среди этой музыки очень много бездарного и китча какого-то и спекуляции на этой теме", – цитирует певца ТАСС.

Лещенко подчеркнул, что после прослушивания настоящего произведения искусства у человека должны появляться сильные эмоции. В такой композиции должна быть "правда слова", сказал он.

"Если тебя взбудоражит – значит, это произведение искусства. Значит, это настоящее", – добавил Лещенко.

Ранее народная артистка России Надежда Бабкина рассказала, что молодежь снова массово открывает для себя артистов прошлых лет, в частности из-за усталости от одноразовой музыки. Певица выделила еще несколько факторов. Среди них – мода на ностальгию, интерес к сильным личностям и желание видеть на сцене настоящую глубину. Однако главной причиной Бабкина назвала опыт.

Читайте также


культура

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика