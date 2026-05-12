Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 12:23

Политика

Более 30 тысяч нарушений со стороны ВСУ зафиксировано за время перемирия в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За весь период действия режима прекращения огня в зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские военные зафиксировали 30 383 нарушения перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Только за последние сутки, до полуночи 11 мая, украинские формирования предприняли 5 попыток атак и 859 обстрелов российских позиций из реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерийских орудий и минометов. Также зафиксировано 5 825 ударов беспилотными летательными аппаратами.

Российские военные реагировали зеркально, нанося удары по позициям РСЗО, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и точки запуска беспилотников противника.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что ВС РФ с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая строго держали режим прекращения огня, объявленный решением Верховного главнокомандующего в честь празднования 81-й годовщины Победы. Все группировки оставались на ранее занятых позициях и рубежах.

Договоренность о перемирии была достигнута во время телефонных контактов РФ и США, а также в ходе взаимодействия Вашингтона с Киевом. Как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, инициатива идет в развитие разговора Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который состоялся 29 апреля.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика