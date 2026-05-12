12 мая, 08:29

Политика

В МИД заявили об увеличении числа ударов по субъектам РФ со стороны ВСУ в перемирие

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили число ударов по субъектам РФ во время перемирия в зоне СВО. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он обратил внимание, что эти действия привели к росту числа пострадавших. Атакованы были не менее 20 субъектов России, в том числе и те, которые находятся далеко от зоны спецоперации. Среди них Московский регион, Чеченская Республика, Чувашия.

"За прошедшую неделю более 230 мирных жителей пострадали, из которых 25 погибли от рук украинских боевиков", – указал дипломат.

По словам Мирошника, Украина целенаправленно наносила удары по гражданским объектам в густонаселенных районах, стремясь нанести большой ущерб жителям России.

Перемирие, приуроченное к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, действовало с 8 по 11 мая.

Изначально в Минобороны РФ сообщали о режиме тишины с 8-го по 10-е число, однако позже при посредничестве США сроки были скорректированы, а также согласован обмен пленными в формате "1 000 на 1 000".

ВС РФ строго соблюдали прекращение огня. При этом украинская сторона продолжила наносить удары беспилотниками и артиллерией по позициям российских войск и гражданским объектам в регионах России.

В ответ на эти нарушения российские военнослужащие действовали зеркально. Всего, по информации Минобороны на 11 мая, было зафиксировано 23 802 случая нарушения режима прекращения огня со стороны Украины.

