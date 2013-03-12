В Москве начался второй конкурс для молодых ученых InnoStar

В столице во второй раз проходит конкурс проектов InnoStar. До 24 мая студенты, аспиранты и молодые ученые смогут представить на нем свои исследования и разработки.

На конкурс в номинации "Проект, изменивший мир" принимаются работы по нанотехнологии, инженерии и машиностроению, биотехнологиям и медицине, информационным технологиям, энергетике, природопользованию и гуманитарным наукам.

Проект проводят для того, чтобы заинтересовать молодежь в научной и изобретательской деятельности, популяризировать научные специальности, изобретательство, исследования и разработки.

В рамках конкурса пройдут занятия по образовательной программе Клуба InnoStar и форсайт-сессии по формированию Карты науки и инноваций Москвы. В мероприятиях могут принять участие все желающие.

Итоги конкурса подведут в конце июня. Победители в каждой категории получат премию в размере 50 тысяч рублей, памятные дипломы и призы от партнеров проекта.