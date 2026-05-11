11 мая, 15:38

В мире

Новым патриархом Грузии избран владыка Шио

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Расширенное церковное собрание избрало 142-м Католикосом-Патриархом всея Грузии владыку Шио. Он был местоблюстителем скончавшегося главы церкви Илии II, сообщил владыка Анания.

По его словам, Шио получил 22 голоса из 39. Владыка уточнил, что он будет носить имя Шио III.

"Глава автокефальной апостольской православной церкви – святейший и блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Бичвинты и Цхум-Абхазии, великий владыка, отец наш Шио III", – цитирует его ТАСС.

В свою очередь, новоизбранный патриарх подчеркнул, что интронизация состоится в храме Светицховели в городе Мцхета 12 мая.

Илия II скончался в возрасте 93 лет в клинике в Тбилиси 17 марта. Причиной смерти стали легочная, почечная и сердечная недостаточности.

В связи с его смертью власти Грузии объявили траур. Соболезнования также выразил Владимир Путин.

религияза рубежом

