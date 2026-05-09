В США завершили операцию по вывозу обогащенного урана из Венесуэлы

Фото: 123RF.com/andriano

Минэнерго США совместно с экспертами из Венесуэльского института научных исследований завершили извлечение 13,5 килограмма урана из реактора RV-1 в Венесуэле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Уточняется, что извлеченный уран был доставлен на специальном судне в ядерный могильник Саванна-Ривер в США. Там его переработают для повторного использования.

"Безопасный вывоз всего обогащенного урана из Венесуэлы посылает миру еще один сигнал о восстановлении и обновлении страны", – отметил администратор Национального управления ядерной безопасности Минэнерго Брэндон Уильямс.

В операции приняли участие сотрудники Госдепартамента в Вашингтоне и Каракасе, а также эксперты из Великобритании, министерства науки и технологий Венесуэлы и международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее администрация Белого дома сняла санкции с уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес. Она была удалена из списка SDN управления по контролю за иностранными активами.

Спустя время Минфин США выпустил генеральную лицензию, разрешающую американским компаниям вести коммерческие переговоры и заключать предварительные соглашения с правительством Венесуэлы.