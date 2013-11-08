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08 ноября 2013, 16:21

Общество

Скончался известный советский хоккеист и тренер Николай Карпов

7 ноября на 84-м году жизни скончался советский хоккеист и тренер Николай Карпов. Он ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни, сообщает пресс-служба хоккейного клуба "Спартак".

За время карьеры игрока Карпов успел поиграть за ЦСКА, "Динамо", "Крылья Советов" и "Спартак". В качестве тренера он выигрывал с "красно-белыми" чемпионат СССР в 1969 и 1976 годах, а также кубок страны в 1970 году.

Отметим, что 26 октября под своды дворца спорта "Сокольники" был поднят стяг Карпова. Однако из-за болезни присутствовать на церемонии он не смог.

Прощание с Карповым состоится в понедельник, 11 ноября в 12.00 в Боткинской больнице.

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