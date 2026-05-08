Суд вынес приговор москвичу, бросившему "коктейли Молотова" в здание ФСБ на Лубянке

Второй Западный окружной военный суд приговорил к лишению свободы жителя столицы, который в марте 2024 года бросил два "коктейля Молотова" в здание ФСБ на Лубянке в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о слесаре-сборщике одного из оборонных предприятий Егоре Графове (внесен в РФ в перечень террористов). 26-летний мужчина, имеющий гражданство РФ и Израиля, раскаялся в преступлении. Его защита утверждает, что фигурант действовал под влиянием мошенников с Украины.

В итоге суд признал мужчину виновным в теракте и вандализме, назначив ему 12 лет 6 месяцев лишения свободы, из которых он 3 года проведет в тюрьме, а остальную часть в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Также злоумышленнику предстоит выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Ранее 16-летнего жителя Московской области обвинили в совершении 4 террористических актов на железной дороге. По версии следствия, обвиняемый согласился выполнять преступные акции во время переписки с неизвестным лицом в одном из мессенджеров.

В частности, в апреле текущего года подросток совершил 16 поджогов объектов транспортной инфраструктуры. По факту инцидентов возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Теракт").

