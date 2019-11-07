Главу комитета солдатских матерей сняли с должности из-за слов о ЧП в Забайкалье

Фото: комитет солдатских матерей России

Комитет солдатских матерей (КСМ) отстранил от должности своего председателя из-за ее слов об ЧП в Забайкалье, где солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев. Об этом сообщается на сайте КСМ.

"Решением Конференциии ООО "КСМ России были досрочно прекращены полномочия Салиховской Флеры Маликовны как Председателя и члена Правления ООО "КСМ России" в связи с нарушением Устава и утратой доверия", – говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что мнение КСМ кардинально не совпадает с точкой зрения Салиховской. Она утверждала, что в армии нет дедовщины, а Шамсутдинов совершил преступление из-за компьютерных игр и Интернета.

"Мы считаем, что никакие компьютерные игры, а тем более незащищенное интернет-пространство, не могли повлиять на совершение преступления в Забайкалье", – подчеркнули в комитете.

В КСМ напомнили, что у них есть статистика обращений граждан и военнослужащих. "Мы твердо стоим на позиции того, что неуставные отношения в ВС РФ, которые принято называть "дедовщиной", не искоренены", – обратили внимание в комитете.

В то же время добавили, что достоверно не могут сказать о поводах для преступления.

Происшествие случилось 25 октября в закрытом административно-территориальном округе (ЗАТО) Горный. 20-летний Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Это случилось во время вечерней смены караула, когда боец должен был разрядить автомат, сдавая пост. Но вместо этого он зарядил обойму и начал стрелять.

Под пули попали около десятка военных. Погибли двое офицеров и шестеро солдат.

По сведениям СМИ, между военнослужащими незадолго до трагедии произошел конфликт. Шамсутдинов отказался слушать приказ ротного, а другие военнослужащие решили заставить его выполнить задание.

Стрелок отметил, что не раскаивается в содеянном. По статье "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным Минобороны, причиной убийства мог стать нервный срыв, не связанный с прохождением службы. Отец солдата считает, что предпосылкой была дедовщина.

В СМИ появлялась информация о том, что Шамсутдинов решился на преступления из-за угрозы насилия. В Минобороны опровергли сведения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал провести тщательное расследование инцидента. Представитель Кремля также подчеркнул, что Владимир Путин не будет комментировать ЧП.

Глава Минобороны Сергей Шойгу отдал приказ направлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только контрактников, а не солдат срочной службы. Он раскритиковал работу командиров с личным составом.