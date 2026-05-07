07 мая, 15:33

Политика

Президент Республики Сербской посетит парад Победы в Москве

Фото: ТАСС/EPA/NIDAL SALJIC

Президент Республики Сербской Синиша Каран посетит парад Победы 9 мая в Москве в числе других иностранных гостей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство РС в России.

Известно, что в столицу для празднования 9 Мая также прилетит премьер-министр Словакии Роберт Фицо. С ним Россию посетит и вице-спикер парламента страны Тибор Гашпар.

Помимо этого, торжества планирует посетить президент Лаоса Тхонглун Сисулит вместе с делегацией. В МИД республики отметили важность предстоящих мероприятий.

В Кремле до этого сообщили об отсутствии списка глав стран и правительств, которые прибудут на парад Победы в 2026 году. Однако российская сторона будет рада присутствию лидеров дружественных стран.

Парад на Красной площади пройдет 9 мая в измененном формате

политикаДень Победы

