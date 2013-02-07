Девелоперов оштрафовали на 6,5 млн рублей за нарушения на стройках

В январе московские власти провели 1210 обследований объектов капстроительства на предмет содержания строительных площадок. По итогам проверок было пресечено 1469 нарушений, информирует пресс-служба столичного комитета государственного строительного надзора.

По данным ведомства, количество нарушений, связанных с культурой строительного производства снизилось на 14,8% по сравнению с тем же периодом 2012 года.

Застройщикам выданы предписания об устранении нарушений, а за грубые нарушения уже оформлено 68 протоколов на юридических и должностных лиц заказчиков и подрядчиков. Сумма штрафов превышает 6,5 млн рублей, добавляется в материале.