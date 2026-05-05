05 мая, 13:02

Происшествия

В Анапе пресечена деятельность ячейки террористической организации

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники УФСБ РФ по Краснодарскому краю выявили и пресекли в Анапе деятельность ячейки международной террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В состав законспирированной ячейки входили граждане одной из центральноазиатских республик. Утверждается, что группа лиц осуществляла вербовку своих соотечественников, чтобы в дальнейшем вывести их в Сирию для участия в деятельности террористической организации.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ были задержаны трое участников ячейки. У них в ходе обысков нашли и изъяли запрещенную экстремистскую литературу и средства связи.

Также в отношении фигурантов возбудили уголовные дела по статьям 205.1, 33 и 205.5, а также 30 и 205.5 УК РФ ("Склонение лица к участию в деятельности террористической организации", "Содействие в участии в деятельности террористической организации", "Приготовление к участию в деятельности террористической организации"). Теперь им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее Владимир Путин утверждал, что провокаторы за границей активно пытаются разжечь рознь в России, используя разные факторы, включая международные. Своей целью они ставят подрыв единства страны.

Причем в качестве инструмента используются любые поводы, будь то бытовые инциденты или миграционные вопросы, направленные на дестабилизацию обстановки и провокацию конфликтов. Более того, провокаторы делают ставку на радикальные группировки, используя террористические методы, обращал внимание президент.

происшествиярегионы

