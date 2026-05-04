Певица Ханна возмутилась шуткой мужа о ее возрасте

Певица Ханна (настоящее имя – Анна Иванова. – Прим. ред.) возмутилась шуткой мужа Пашу (настоящее имя – Павел Курьянов. – Прим. ред.) по поводу ее возраста. Это следует из видео, которое артистка опубликовала на своей странице во "Вконтакте".

На кадрах певица пожаловалась знакомому, что супруг специально преувеличил ее возраст.

"Ты слышал, что он мне сказал? Ты, говорит, взрослая, тебе 40 лет уже", – заявила 35-летняя исполнительница.

Судя по атмосфере на видео, ситуация в результате была сведена к шутке.

"Иди спи, старпер", – заключила певица, обращаясь к мужу.

Пашу старше жены на 8 лет. Ему 42 года.

Ранее Ханна записала песню "Потеряла голову" на китайском языке. Свой пост она сопроводила 24-секундным сниппетом композиции, а также фотографией обложки. Поклонники встретили новинку позитивно.

Первую песню под названием "Я просто твоя" Ханна выпустила в 2013-м. Годом позже она записала трек "Скромным быть не в моде", участие в котором принял Егор Крид.

