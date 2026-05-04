04 мая, 16:03

Шоу-бизнес

Дмитрий Брекоткин из "Уральских пельменей" высказался о своей популярности в Сети

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Артист Дмитрий Брекоткин из "Уральских пельменей" в интервью Super высказался о своей популярности в Сети.

Популярность Брекоткина достигла своего пика в конце 2025 года – в TikTok появилось множество роликов, которые были смонтированы из выступлений юмориста. При этом артист признался, что все, что происходит в соцсетях, проходит "мимо него", поскольку к Брекоткина нет там страниц, а заводить их он не планирует.

"Для меня это даже не темный лес, а мрак в комнате, где спряталась черная кошка, и ее не найти. Честно, я социально-сетевой труп, то есть холоден в цифровом плане", – объяснил артист.

"Перерождение" артистов благодаря любви молодежи он считает "счастливым случаем". Тем не менее Брекоткин подчеркнул, что искусство имеет серьезную силу – "горы свернуть" может даже одна песня, если у нее будет правильная аранжировка и ритм.

Ранее певец Дима Билан рассказал, что платформа TikTok способствует возрождению интереса к его музыке в Европе. Так артист прокомментировал сообщения СМИ о вирусной популярности своей песни Never Let You Go в Греции.

Пользователи соцсетей записывают видео под эту композицию, с которой Билан выступал на конкурсе "Евровидение" в 2006 году. Певец рассказал, что в Греции уже долгое время существуют клубы друзей и фан-клубы, которые объединяют любителей его творчества.

