Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 14:08

Экономика

"АвтоВАЗ" отправил своих сотрудников в корпоративный отпуск до 13 мая

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Концерн "АвтоВАЗ" отправил своих сотрудников в корпоративный отпуск с 4 по 13 мая. Об этом сообщил председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев в беседе с "Интерфаксом".

Еще часть работников, не задействованных в модернизации оборудования, обеспечении текущей работы завода и новых проектах, уйдет в простой в период с 14 по 15 мая с сохранением зарплаты, добавил он.

Как ранее уточнялось, в период майских праздников и корпоративного отпуска "АвтоВАЗ" выделит более 530 миллионов рублей на приобретение нового оборудования для запуска производства Lada Azimut, выпуск которого запланирован на третий квартал 2026 года, модернизацию линии сборки семейства Lada Niva, а также текущий ремонт и обслуживание ключевых мощностей и производственных систем.

Все работы планируется завершить к 18 мая. При этом с 14-го числа стартует поэтапный запуск линий, которые не участвуют в текущей модернизации и были приостановлены на время корпоративного отдыха.

Вместе с тем "АвтоВАЗ" скорректировал график корпоративных отпусков, переместив дни с 29–30 декабря на 12–13 мая, что позволило компании продлить общероссийские майские каникулы на семь дней.

Ранее сообщалось, что ПАО "КАМАЗ" рассматривает вариант внедрения на производстве 4-дневного графика с 1 июня 2026 года. Такое решение может быть принято на фоне снижения продаж тяжелых грузовиков в России.

Решение о сокращении рабочего времени и производственного плана, в случае его одобрения, не коснется подразделений, имеющих непрерывное производство. При этом компания пообещала выполнить перед трудовым коллективом все социальные обязательства.

Читайте также


бизнесэкономикаавто

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика