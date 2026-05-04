Мурашко заявил, что последние 12 лет человек может болеть из-за образа жизни

Человек, который не придерживается здоровых привычек, последние 12 лет своей жизни может страдать от хронических болезней. Об этом в эфире радио "Маяк" заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что образ жизни добавляет как минимум 10–15% к отведенному человеку времени.

Ранее специалист по здоровому питанию Екатерина Ким рассказала, что прием пищи один раз в день может привести к негативным биохимическим изменениям и системным сбоям в работе организма.

По ее словам, отказ от еды организм воспринимает как "тяжелые времена", из-за чего замедляется обмен веществ. Человек при этом нервничает, когда недоедает.

Ким добавила, что при желании сбросить вес необходимо постепенно и системно менять рацион, поскольку из-за жестких запретов человек срывается.

