Суд оправдал сибирячку после обвинений потратившего на нее 1 млн рублей ухажера

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Новосибирский областной суд отменил приговор Карине Севостьяновой, которую летом признали виновной в хищении денег у знакомого мужчины. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Центральный районный суд Новосибирска в июле назначил девушке три года лишения свободы условно по делу о мошенничестве. Также с нее взыскали 833 тысячи рублей в счет возмещения материального вреда.

По версии обвинения, Севостьянова, пользуясь доверием и симпатией к ней, за несколько месяцев получила от знакомого более 1 миллиона рублей. Мужчина неоднократно переводил ей деньги, а также покупал билет на самолет.

Защита обжаловала приговор, настаивая на том, что девушка не планировала обманывать мужчину, а переводы он делал добровольно. Областной суд согласился с доводами адвоката.

"Севостьянова оправдана по предъявленному обвинению в мошенничестве в связи с отсутствием состава преступления. За ней признано право на реабилитацию", – говорится в сообщении.

В суде уточнили, что девушка отрицала планы хищения денег. Она утверждала, что в начале общения с потерпевшим обсуждался вопрос о возврате средств, однако позже мужчина переводил их добровольно и не требовал вернуть.

Суд также отказал в удовлетворении иска потерпевшего о возврате денег и отменил меру пресечения девушке. До этого она находилась под подпиской о невыезде.

Ранее СМИ писали, что молодой человек подал в суд на москвичку с требованием возместить ему стоимость всех купленных для нее за год отношений вещей. В список попали мягкая игрушка, бумага A4, питьевая вода и шоколадные конфеты. К тому же экс-возлюбленный включил в расходы госпошлину за подачу искового заявления в размере 4 000 рублей.

Однако юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Сергей Китаев заявил, что судебные иски о возврате подарков после расставания неперспективны. По его словам, причина кроется в безвозмездном характере дарения и сложности в предоставлении доказательств.

